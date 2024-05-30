Около десяти деревень оказались отрезаны от дороги в Пермь из-за обрушения моста

В Пермском крае рухнул мост через реку Голомысовку, соединявший около десяти деревень с центром региона. Об этом сообщает Telegram-канал »Пермь №1».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел рядом с селом Усть-Качка. Мост, соединявший около десяти деревень с дорогой в Пермь, рухнул. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Отмечается, что местные жители еще после таяния снега обнаружили трещину на мосту. Позже ее замаскировали при помощи песка.

До этого мост обрушился в Якутии у села Хатыстыр Алданского района, фотографии с рухнувшей переправой опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как бетонная опора сломалась, а вслед за ней треснула и плита. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Ранее в Забайкалье ледоход обрушил мост через реку Хилок.