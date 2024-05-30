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Прокуратура Латвии потребовала для активистки Крейле 3,5 года тюрьмы из-за флага РФ

RT: в Латвии для активистки Крейле потребовали 3,5 года тюрьмы из-за флага РФ

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Телеграм-канал «РУССКИЙ ДНЕВНИК»

Прокуратура Латвии потребовала в суде 3,5 года тюрьмы для русскоязычной активистки Елены Крейле за демонстрацию в окне собственной квартиры флага России. Об этом рассказал в беседе с RT ее супруг Андрей.

«Что раздражает нашу местную власть, так это то, что она коренная, настоящая этническая латышка по национальности. Была бы она русская или с другим паспортом, ее бы выслали давным-давно. Сегодня прокурор попросила 3,5 года реальной тюрьмы», — рассказал Андрей.

Супруг активистки добавил, что вероятность того, что Крейле оправдают, крайне низкая. Официально женщину обвиняют в «публичном оправдании военных преступлений РФ на Украине». Хотя на самом деле, добавил мужчина, его супруга выступает против русофобии и за дружбу между латышами и русскими.

По мнению Андрея, власти Латвии распорядились сделать процесс публичным, «чтобы все остальные боялись».

Полиция задержала Крейле в центре Риги за демонстрацию символики СССР, а именно за то, что женщина появилась на площади в кожаном плаще, портупее и красном цветке на берете. Активистка рассказала «Газете.Ru», что ей выписали штраф за появление в центре города в образе комиссара советских времен.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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