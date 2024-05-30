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Украинских геев отправят маршировать под землю

В киевском метро проведут подземный ЛГБТ-марш

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Wikimedia Commons

16 июня в Киеве состоится первый с 2021 года марш ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом организаторы мероприятия сообщили в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что парад пройдет в метро, а количество его участников будет ограничено до 500 человек из соображений безопасности.

До этого исследователи изучили, как на психическое здоровье геев и бисексуалов влияет страна проживания. Статья об этом опубликована в журнале Journal of Abnormal Psychology. Для исследования использовались данные по 11 тыс. людей из 48 стран.

Предыдущие исследования показали, что введение законов против сексуальных меньшинств увеличивает риск проблем с психическим здоровьем у их представителей. А сейчас выяснилось, что геи и бисексуалы имеют более низкий риск депрессии, когда они переезжают в страны с более низкой социальной стигмой.

В феврале сообщалось, что красноярский «тематический» бар устроил травести-вечеринку в честь Дня защитника Отечества, теперь его проверяет полиция.

Ранее Мизулина объяснила «гей-парад в поддержку Украины» в Москве съемками кино.

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