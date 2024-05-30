Эстония разрешила использовать активы РФ для поддержки Украины

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон об использовании замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Согласно этой норме, в качестве возмещения убытков может быть передано и использовано имущество только тех, чья причастность к совершению противоправного деяния или содействие совершению противоправного деяния установлены», – говорится в сообщении пресс-службы главы Литвы.

При этом подчеркивается, что факт заморозки активов из-за международных санкций не является поводом для их изъятия. Карис пояснил, что принятый закон следует трактовать в том смысле, что передача имущества касается тех, кто активно вовлечен в конфликт на Украине.

15 мая парламент Эстонии принял поправки к закону о международных санкциях, которые позволяют использовать активы российских частных лиц и компаний, замороженных в стране. Эстония стала первым государством в Евросоюзе, решившимся на подобный шаг.

Накануне правительство Литвы одобрило предложение сейма о запрете на импорт 2,8 тысячи наименований товаров российского и белорусского производства. В перечень вошли в основном сельхозпродукты, включая молоко, мясо, рыбу, яйца и крупы.

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