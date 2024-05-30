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В подмосковном храме прихожанин с психическим расстройством напал на работницу трапезной

112: в Подмосковье мужчина нанес работнице трапезной 13 ударов ножом

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Global Look Press

В Подмосковье состоящего на учете у психиатра мужчину подозревают в нападении на работавшую в храме женщину. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде. По данным источника, местные работники иногда кормили подозреваемого, который являлся сыном одной из сотрудниц.

В день произошедшего он пришел в здание с палкой и ножом, после чего нанес 55-летней работнице 13 ударов ножом. Мужчина предполагал, что пострадавшая нанесла вред здоровью его матери. Произошло ли это на самом деле, неизвестно. Приехавшие на место медики спасти женщину не смогли.

Россиянина задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. На данный момент фигурант находится в ИВС. Известно, что он находится под наблюдением психиатров более 20 лет.

До этого в Петербурге мужчина напал с ножом на свою возлюбленную. Пара сняла номер в местной гостинице, где женщина сообщила, что беременна не от него. Россиянин приревновал партнершу и нанес ей не менее 15 ударов.

Ранее в Ленобласти подросток ограбил магазин и напал с ножом на кассира.

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