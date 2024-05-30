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Устроивший в столице массовую поножовщину фитнес-тренер лечился от наркозависимости

РЕН: друг устроившего поножовщину фитнес-тренера рассказал о его наркозависимости

Фитнес-тренер Кельвин Тан из Владивостока, который устроил резню в столичном супермаркете, страдал от наркозависимости и проходил соответствующее лечение. Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказал друг мужчины Игнат.

По его словам, тренер попал со своей девушкой Вероникой в автомобильную катастрофу, после чего та впала в кому. Кельвин потратил большую сумму денег на ее лечение.

Игнат добавил, что вскоре после происшествия пара рассталась. На фоне переживаний Кельвин якобы начал употреблять наркотики, а затем переехал в Москву, где с декабря по февраль прошлого года якобы лежал в психиатрической наркологической клинике.

Инцидент произошел в ночь на 30 мая. Мужчина пришел в гости к своей бывшей возлюбленной и застал ее с другим мужчиной. На почве ревности он нанес ранения сопернику, после чего начал избивать девушку. Та выбежала на улицу, где в конфликт вмешались полицейские.

В результате подозреваемый ранил одного из правоохранителей, после чего забежал в магазин «Магнолия» на Хорошевском шоссе, где ранил одну из сотрудниц и удерживал нож у ее шеи.

Чтобы спасти женщину, полицейским пришлось применить табельное оружие. В отношении мужчины возбудили сразу три уголовных дела.

Ранее мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина.

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