Пенсионер была арестован за то, что много лет обстреливал соседей из рогатки

В США арестовали 81-летнего пенсионера из Калифорнии, который обстреливал соседей из рогатки в течение многих лет, пишет ABC News.

Как пишут местные СМИ, полицейские арестовали мужчину после того, как десятки его соседей пожаловались, что он регулярно обстреливает их дома из рогатки уже несколько лет. Задержанным оказался 81-летний Рэймонд Кинг. Во время обысков в его доме офицеры нашли само орудие и бесчисленное количество шарикоподшипников.

В настоящее время мужчина содержится под стражей в местной тюрьме. О своих мотивах он не сообщает, а пострадавшие соседи готовят коллективный иск о возмещении ущерба. По словам людей, пострадали не только их дома, но и автомобили и другое дорогостоящее имущество.

Ранее в США мальчик спас младшую сестру, выстрелив в ее похитителя из рогатки.