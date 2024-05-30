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Самолет экстренно сел в Минеральных Водах

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Минеральных Водах

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Global Look Press

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Минеральных Водах. Об этом сообщил Telegram-канале 112.

«У Airbus, рейсом Санкт-ПетербургСочи, произошла утечка топлива. Сейчас воздушное судно обследуют специалисты», — говорится в сообщении.

Другой информации не приводится.

28 мая сообщалось, что вертолет Ми-8 получил повреждения после жесткой посадки в Мурманской области.

До этого стало известно, что рейс из Хабаровска в Красноярск совершил вынужденную посадку в Братске из-за пассажира с признаками инфаркта.

В начале мая четверо пьяных авиапассажиров устроили дебош и напали на бортпроводницу по пути на Ибицу. Им грозят штрафы за нарушение воздушной безопасности. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Ryanair, который летел из Дублина на Ибицу.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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