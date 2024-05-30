Турэксперт оценила, отпугнут ли туристов новости о появлении беспилотника у берегов Сочи

Новости о появлении беспилотников у берегов Сочи вряд ли отпугнут туристов и повлияют на посещаемость курортного города. Об этом рассказала гендиректор и основатель отелей, член совета по туризму при Главе Республики Бурятия Оксана Градова, передает Pravda.Ru.

«В Крыму нет полной нагрузки, но все равно люди едут даже туда, так как сейчас улететь куда-то за границу не все могут себе позволить, а люди хотят к морю, поэтому Краснодарский край все равно будет полностью забит», — считает эксперт.

По ее словам, на данный момент сочинские отели забронированы почти на 80%, при этом приобрести билеты на поезд на июнь уже почти невозможно. Градова добавила, что летом может произойти рост цен на жилье в Сочи. Так, например, стоимость отелей «Все включено» уже подросла на 10-15% в сравнении с летним сезоном 2023 года, заключила она.

26 мая в Черном море у берегов Сочи зафиксировали американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk. Судя по данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, дрон вылетел с военно-морской базы Сигонелла — базы НАТО, расположенной на острове Сицилия. Сейчас беспилотник облетает территорию побережья Краснодарского края и Крыма.

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