Протестующие в Ереване окружили здание правительства

Протестующие во главе с лидером движения — главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископом Багратом Галстаняном — подошли к заднему входу Дома правительства в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Предполагается, что именно с заднего входа премьер-министр Армении Никол Пашинян покинет правительственное здание после заседания кабмина.

Полиция Армении стянула силы к зданию правительства на фоне протестов.

С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

На этой неделе также сообщалось, что силовики впервые в истории Армении пытались не пустить католикоса всех армян Гарегина II к мемориалу Сардарапат. По данным журналистов, телохранитель находящегося там Пашиняна и «черные береты» образовали живую цепь, пытаясь помешать представителям духовенства попасть в мемориальный комплекс. Позднее Союз армян России (САР) потребовал расследовать инцидент с католикосом.

Ранее эксперты предрекли уход Пашиняна в отставку из-за протестов.