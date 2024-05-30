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Протестующие в Ереване окружили здание правительства

Протестующие во главе с архиепископом окружили правительство, ожидая Пашиняна

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Irakli Gedenidze/Reuters

Протестующие во главе с лидером движения — главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископом Багратом Галстаняном — подошли к заднему входу Дома правительства в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Предполагается, что именно с заднего входа премьер-министр Армении Никол Пашинян покинет правительственное здание после заседания кабмина.

Полиция Армении стянула силы к зданию правительства на фоне протестов.

С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

На этой неделе также сообщалось, что силовики впервые в истории Армении пытались не пустить католикоса всех армян Гарегина II к мемориалу Сардарапат. По данным журналистов, телохранитель находящегося там Пашиняна и «черные береты» образовали живую цепь, пытаясь помешать представителям духовенства попасть в мемориальный комплекс. Позднее Союз армян России (САР) потребовал расследовать инцидент с католикосом.

Ранее эксперты предрекли уход Пашиняна в отставку из-за протестов.

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Протесты в Ереване
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