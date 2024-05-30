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Работница финансовой сферы из региона отдала аферистам 8 млн рублей для «спецоперации ФСБ»

В Ивановской области женщина отправила мошенникам 8 млн рублей

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Shutterstock

Жительница Ивановской области, работающая в финансовой сфере, перевела мошенникам более пяти миллионов рублей. Об этом сообщают в управлении МВД по региону.

Неизвестные представились россиянке сотрудниками ФСБ, которые якобы пытаются поймать преступников, занимающихся оформлением фиктивных кредитов. Женщине предложили поучаствовать в спецоперации по разоблачению аферистов.

Чтобы помочь «сотрудникам ФСБ», работница финансовой сферы взяла на себя четыре кредита, каждый по полтора миллиона рублей. Помимо этого, россиянка продала свою машину. Все деньги она перевела на счета аферистов.

«Следственными органами полиции возбуждено и расследуется уголовное дело», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге пенсионеру позвонил «сотрудник Госуслуг». Мужчина заявил, что пожилой россиянин должен обезопасить свои средства. Для этого петербуржец отправил мошенникам около семи миллионов рублей.

Ранее российский школьник помог мошенникам обокрасть отца.

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