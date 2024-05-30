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Мужчина в Петербурге отсудил 200 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

В Петербурге мужчина отсудил 200 тысяч рублей за незаконное преследование

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Shutterstock

В Петербурге мужчина взыскал компенсацию в 200 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, в отношении мужчины возбудили уголовное дело в 2018 году, а прекращено оно было в 2020 году. Он два года находился под подпиской о невыезде и, по его словам, испытывал из-за этого нравственные страдания в связи со страхом быть осужденным, невозможностью выезжать из города и ухудшением отношений с коллегами и соседями.

Однако представитель Минфина пояснил, что мужчина не предоставил суду доказательств своих страданий. Петроградский районный суд рассмотрел материалы дела и частично удовлетворил иск мужчины, который изначально требовал компенсацию в 3 млн рублей. Постановлением суда с министерства взыскали компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Ранее семья отсудила у петербургского детсада 300 тысяч рублей за полученный ребенком перело.

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