В администрации Ростова прошли обыски

В департаменте ЖКХ и энергетики администрации Ростова прошли обыски. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ростова».

По данным Telegram-канала, силовики изъяли документы, касающиеся контракта на уборку и обслуживание городской улично-дорожной сети. Компания «М-стандарт-Юг» получила контракт на уборку городских улиц на 9 млрд рублей. Ее генеральный директор Иван Гуляренко второй месяц находится под стражей.

Отмечается, что Гуляренко и его брат, директор фирмы-субподрядчика, могли обналичить 4 млн рублей из бюджета за якобы выполненные работы по муниципальному контракту. В деле также могут быть замешаны чиновники городской администрации Ростова, отвечающие за приемку и оплату работ по контракту об уборке и обслуживанию улично-дорожной сети Ростова.

До этого РИА Новости сообщало, что в отношении депутата Законодательного собрания Карелии Виталия Красулина и его 36-летнего сына, подозреваемых в даче взятки в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Европарламент пришли с обысками по делу о «влиянии России».