У 81-летней женщины при обыске дома нашли килограмм кокаина

В Италии 81-летняя пенсионерка из города Терния (провинция Умбрия) стала фигуранткой уголовного дела после обыска правоохранителей. Об этом сообщает издание ANSA.

Стражи правопорядка пришли в квартиру к женщине, которая неоднократно привлекалась к ответственности за противоправную деятельность, и нашли у нее около 900 граммов кокаина, весы и фасовочные пакеты. Из-за солидного возраста подозреваемую было решено оставить на время следствия под домашним арестом. Женщина уже была судима за аналогичные преступления.

До этого в Доминикане турист пытался провезти в самолете два чемодана с кокаином. Подозреваемого, гражданина Великобритании, задержали у багажной ленты.

Ранее россиянки пытались провезти килограмм кокаина из Венесуэлы через аэропорт Внуково.