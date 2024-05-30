Школьник попал в больницу после купания в реке Петербурга

В Петербурге десятилетний мальчик искупался и реке и попал в больницу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 29 мая в Колпинском районе. Ребенок купался в реке Ижора неподалеку от дома № 3 по Красной улице и в какой-то момент не смог выплыть.

Мальчика доставили в детскую больницу без видимых телесных повреждений в тяжелом состоянии. Обстоятельства несчастного случая, произошедшего с ребенком, уточняются.

До этого в Смоленске трое детей застряли ночью на самодельном плоту посреди карьера. Мальчиков 13, 14 и 15 лет отнесло на самодельном плоту от берега, дети испугались и позвонили спасателям. Сотрудники МЧС добрались до терпящих бедствие подростков и доставили всех на берег. Медицинская помощь юным мореплавателям не понадобилась, их передали родителям.

Ранее супружескую пару унесло течением реки на глазах у ее детей.