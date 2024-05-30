Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьник попал в больницу после купания в реке Петербурга

78.ru: в Петербурге мальчик попал в больницу, искупавшись в реке

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Петербурге десятилетний мальчик искупался и реке и попал в больницу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 29 мая в Колпинском районе. Ребенок купался в реке Ижора неподалеку от дома № 3 по Красной улице и в какой-то момент не смог выплыть.

Мальчика доставили в детскую больницу без видимых телесных повреждений в тяжелом состоянии. Обстоятельства несчастного случая, произошедшего с ребенком, уточняются.

До этого в Смоленске трое детей застряли ночью на самодельном плоту посреди карьера. Мальчиков 13, 14 и 15 лет отнесло на самодельном плоту от берега, дети испугались и позвонили спасателям. Сотрудники МЧС добрались до терпящих бедствие подростков и доставили всех на берег. Медицинская помощь юным мореплавателям не понадобилась, их передали родителям.

Ранее супружескую пару унесло течением реки на глазах у ее детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами