Россиянам объяснили, как не отравиться репеллентами от насекомых

Средства от комаров, клещей и других насекомых должны иметь сертификат качества. Несертифицированный фумигатор, к примеру, может привести к передозировке человека вредными веществами. Токсический эффект могут иметь и неправильно выбранные репелленты, особенно если их приходится наносить на кожу, объяснил RT доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов.

Фумигаторы действуют за счет нагревания и распространения в воздухе смертельных для комаров веществ. Чаще всего это тефлутрин, трансфлутрин и аллетрин. Для человека они безопасны, но только при условии, что речь идет о сертифицированных препаратах. В противном случае возможна передозировка, которая проявляется в виде тошноты, сонливости и аллергии.

Что касается репеллентов, то их следует использовать только на улице, отдавая предпочтение продуктам, изготовленным на основе натуральных веществ, эфирных масел.

«Если средство сертифицировано, то на нем обязательно должны быть указаны и способ нанесения, и продолжительность действия», — подчеркнул Дорохов.

Лучше выбирать репелленты, которые наносятся на одежду, а не на кожу – это снижает вероятность токсического эффекта и повышает длительность действия препарата. Показатели эффективности репеллента определяются дозировкой диэтилтолуамида (ДЭТА). Если она ниже 30%, то средство будет неэффективным, пояснил специалист.

От клещей, по словам эксперта, лучше всего помогают препараты с циперметрином и их аналогами – они не только отпугивают, но и уничтожают клещей, которые садятся на одежду. Для маленьких детей или беременных женщин Дорохов посоветовал покупать репелленты с IR3535, так как это наименее токсичное вещество.

Ученые ранее предупредили о вторжениях самых опасных насекомых в мире из-за меняющегося климата.