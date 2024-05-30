Полиция Армении прибыла к зданию правительства из-за протестов

Полиция Армении стянула силы к зданию правительства страны на фоне начала протестов граждан, выступающих за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что лидер протестов глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Баграт Галстанян призвал своих сторонников прийти к площади Республики перед зданием кабинета министров во время заседания правительства.

С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

На этой неделе также сообщалось, что силовики впервые в истории Армении пытались не пустить католикоса всех армян Гарегина II к мемориалу Сардарапат. По данным журналистов, телохранитель находящегося там Пашиняна и «черные береты» образовали живую цепь, пытаясь помешать представителям духовенства попасть в мемориальный комплекс. Позднее Союз армян России (САР) потребовал расследовать инцидент с католикосом.

Ранее эксперты предрекли уход Пашиняна в отставку из-за протестов.