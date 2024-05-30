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Россиянин поставил обидчиков сына на колени, сказал им отомстить и попал на видео

В Воронеже мужчина вышел на детскую площадку и заставил сына избить детей

Житель Воронежа пришел на детскую площадку после того, как его сына обидели, и поставил мальчиков на колени. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Воронеж | Новости Воронежа».

Инцидент произошел на улице Владимира Невского. По данным источника, старшие товарищи попали в ребенка мячом, насколько сильным был удар, не уточняется. О произошедшем узнал отец пострадавшего и пришел к детям, чтобы разобраться.

В результате родитель не только словесно обсудил конфликт с тремя мальчиками, но и поставил каждого из них на колени. В этот момент младший бил детей по лицам.

На кадрах с места инцидента заметно, что около детской площадки стоит женщина и наблюдает за происходящим.

До этого в Ярославле женщина увела двухлетнюю дочь своей знакомой с детской площадки. Позже ребенка нашли в доме, где жила подозреваемая, жизни девочки ничего не угрожало. Сама женщина была в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, она предполагала, что девочке будет лучше жить с ней. По какой причине, она не уточнила.

Ранее неизвестный напал на ребенка возле общежития в Кемерове.

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