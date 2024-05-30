Врач рассказала, кому особенно необходимо пользоваться солнцезащитным кремом

Обладателям светлого фототипа кожи по Фицпатрику, а также людям с кожными заболеваниями особенно важно пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы защититься от негативного воздействия солнца. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

«У них меланин, к сожалению, не синтезируется в достаточном количестве, чтобы защищать кожу от ожога. А это очень-очень важная защита для нашего организма, чтобы кванты света и вредные излучения не попадали в более глубокие структуры и не вызывали большие неприятности... Поэтому этим людям не рекомендовано ехать в регионы, где солнце стоит фактически все время в зените, потому что у них (серьезные — прим. ред.) ожоги будут точно», — пояснила эксперт.

По ее словам, средства для защиты от солнца нужны в случае, если человек идет на длительную прогулку или собирается загорать. Кроме того, Скорогудаева рекомендует закрывать на солнце родинки одеждой или заклеивать их пастырем, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний.

Врач-невролог Павел Хорошев до этого говорил, что в погоне за загаром можно получить солнечные ожоги, которые могут спровоцировать и другие болезни, вплоть до рака кожи. Ультрафиолетовые лучи, по его словам, проникают вглубь кожи, повреждая ДНК и разрушая белковые ферменты, что приводит к ее преждевременному старению.

Ранее любителей позагорать предупредили о раннем старении кожи.