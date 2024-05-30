Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, кому особенно необходимо пользоваться солнцезащитным кремом

Врач Скорогудаева: людям с болезнями кожи важно использовать солнцезащитный крем

close
100%
Depositphotos

Обладателям светлого фототипа кожи по Фицпатрику, а также людям с кожными заболеваниями особенно важно пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы защититься от негативного воздействия солнца. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

«У них меланин, к сожалению, не синтезируется в достаточном количестве, чтобы защищать кожу от ожога. А это очень-очень важная защита для нашего организма, чтобы кванты света и вредные излучения не попадали в более глубокие структуры и не вызывали большие неприятности... Поэтому этим людям не рекомендовано ехать в регионы, где солнце стоит фактически все время в зените, потому что у них (серьезные — прим. ред.) ожоги будут точно», — пояснила эксперт.

По ее словам, средства для защиты от солнца нужны в случае, если человек идет на длительную прогулку или собирается загорать. Кроме того, Скорогудаева рекомендует закрывать на солнце родинки одеждой или заклеивать их пастырем, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний.

Врач-невролог Павел Хорошев до этого говорил, что в погоне за загаром можно получить солнечные ожоги, которые могут спровоцировать и другие болезни, вплоть до рака кожи. Ультрафиолетовые лучи, по его словам, проникают вглубь кожи, повреждая ДНК и разрушая белковые ферменты, что приводит к ее преждевременному старению.

Ранее любителей позагорать предупредили о раннем старении кожи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами