ФСБ задержала четырех агентов украинской разведки, готовивших теракты в Крыму

ФСБ задержала четырех агентов украинской разведки, готовивших теракты на железной дороге в Крыму. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ведомства.

«Предотвращена серия диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Республике Крым, запланированных украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, киевские власти силами ГУР Минобороны Украины завербовали пять человек, проживающих в Крыму. Агенты должны были совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма. Движение поездов было бы парализовано.

Уточняется, что руководил группой гражданин России 1970 года рождения. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за детонации самодельного взрывного устройства при его извлечении из схрона. Остальных участников готовящейся диверсии задержали сотрудники ФСБ.

До этого суд вынес приговор жителю Томской области, которого подозревали в диверсии на железной дороге. По версии следствия, 17-летний юноша поджог опору контактной сети. Соответствующее задание он получил от неизвестного в интернете.

Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 4,5 года лишения свободы, которые он проведет в воспитательной колонии.

Ранее суд Петербурга арестовал подозреваемого в попытке диверсии на аэродроме.