Врач рассказала, что положить в аптечку при выезде на природу

При выезде на природу важно брать с собой аптечку, в которой на случай получения травм должны лежать перевязочный материал (бактерицидные пластыри, стерильный бинт), гипотермический пакет, противоожоговый гель, антисептики для обработки ран на водной основе, а также гемостатическая губка для остановки кровотечения. Об этом RT рассказала специалист «СберЗдоровья», врач-терапевт Анастасия Стольная.

Она также рекомендует приобрести нестероидные противовоспалительные препараты с парацетамолом или ибупрофеном, которые помогут при повышении температуры тела и возникновении болевого синдрома, а также сосудосуживающие капли на случай заложенности носа. Справиться с болью в животе помогут спазмолитики, тошнотой — противорвотные лекарственные средства, отметила врач.

«Если возникла аллергия или выраженная реакция на укус насекомого, то понадобятся антигистаминные препараты второго поколения на основе цетиризина, дезлоратадина. Также можно положить в аптечку защитный крем для местного нанесения, который поможет при контактном дерматите и аллергической реакции. Важно не забыть взять с собой препараты для людей с хроническими заболеваниями, ранее назначенные лечащим врачом», — заключила Стольная.

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и компании СберСтрахование до этого установили, что большинство россиян (69%) собираются провести свой летний отпуск на природе, чтобы отвлечься от городской суеты. При этом треть считает, что оптимальное время для такого отдыха — три–пять дней.

Ранее водителям рассказали, какие штрафы они могут получить по пути на природу.