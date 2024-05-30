В Госдуме призвали ввести новую субсидию для студентов-платников

В Госдуме предложили ввести субсидии для компенсации ежегодного повышения стоимости обучения по определенным направлениям. Речь идет о специальностях, которые сегодня наиболее востребованы и важны для «национальных интересов России». Соответствующий законопроект на рассмотрение внесли депутаты ЛДПР, передает RT со ссылкой на копию документа.

Авторы документа подчеркивают, что эта субсидия позволит установить для студентов единую плату на весь период обучения. Сейчас вузы имеют право ежегодно индексировать сумму, указанную в контракте, из-за чего студентам и их семьям с каждым годом сложнее оплачивать учебу.

«И в этом смысле мы предлагаем государству компенсировать увеличение стоимости обучения для студента. Вот эту разницу мы и предлагаем компенсировать за счет федерального бюджета», — пояснил замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

На какие именно специальности должна распространиться новая мера поддержки должен установить кабмин. Предполагается, что это будут востребованные для страны специальности.

Напомним, на днях стало известно о планах ввести специальную выплату для семей с детьми, где хотя бы один из родителей студент, аспирант или ординатор. Так, к стипендии (2-4 тыс. рублей) предлагают доплачивать выплаты в размере прожиточного минимума, который составляет 15 453 рубля.

Ранее в России призвали ввести систему скидок на платное образование за успехи в учебе.