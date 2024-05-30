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В Госдуме рассказали о способе жителей Харьковской области укрываться от властей

Водолацкий: под Харьковом строят землянки, чтобы укрыться от властей Украины

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Жители Харьковской области строят землянки в лесу, чтобы укрыться от властей Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

По словам Володацкого, Украина сделала ряд пунктов приема жителей Харьковской области, которых они насильно выселяют,. При этом 90% людей выселяются «под дулами автоматов».

«После того как их там размещают, часть людей находит возможности, находит транспорт и возвращается по ночам домой, прячется в подвалах домов, сейчас лето, в лесах делают землянки, чтобы переждать это смутное время», — сказал он.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ отметил, что «люди ждут, когда придет российская армия».

До этого штурмовые подразделения российской группировки войск «Север» взяли в плен трех бойцов батальона главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины «Братство» (организация запрещена в России) и четырех бойцов батальона «Сонечко» («Солнышко»), а также семерых пограничников.

28 мая президент России Владимир Путин заявил, что основные события в специальной военной операции на Украине в данный момент разворачиваются на Харьковском направлении, а спровоцировали их Запад и украинские войска.

Ранее на Украине заявили о возможном наступлении ВС РФ на Харьковском направлении.

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