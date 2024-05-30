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Сборщик орехов попал в больницу после встречи с медведем на Алтае

На Алтае медведь покусал сборщика орехов

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Depositphotos

На Алтае медведь напал на сборщика орехов и покусал его, мужчина попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал »Республика Алтай в Telegram».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на прошлой неделе в окрестностях села Иодро Онгудайского района. Лесной хищник напал на мужчину, который собирал орехи, и покусал его. Пострадавшему удалось спастись от медведя.

В результате мужчина попал в медицинское учреждение. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, угрозы жизни нет. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

До этого житель Магадана гулял с собакой недалеко от центра города и встретился с вышедшим из леса медведем. Россиянин спасся от зверя, забравшись на дерево, убежавшую собаку удалось найти, животное не пострадало. За несколько дней до произошедшего местные власти предупреждали об опасности возможной встречи с медведем в этом районе.

Ранее женщина вернулась домой и обнаружила, что ее дом разграбил барсук.

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