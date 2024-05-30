В Иркутске россиянин избил ребенка и получил срок

В Иркутске суд вынес приговор мужчине, который истязал детей сожительницы. Об этом сообщает прокуратура региона.

У женщины есть пятилетний сын и две дочери трех и шести лет. По версии правоохранителей, младший ребенок не слушался, поэтому россиянин нанес ему множественные удары в грудь. Его родственница обратилась в больницу. После этого о ситуации узнали в СК РФ.

Выяснилось, что мужчина систематически избивал всех детей сожительницы руками и ремнем.

«Дети, находившиеся в силу малолетнего возраста в беспомощном состоянии, не могли оказать должного сопротивления, испытывали физические и психические страдания», – сообщается в публикации.

В отношении главы семьи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

В отношении матери также возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Материалы находятся на рассмотрении в суде.

Ранее на Ямале экс-воспитательницу частного детского сада обвинили в истязании ребенка.