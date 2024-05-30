Власти Новороссийска предупредили жителей о возможной воздушной угрозе

Службы безопасности заявили о возможной воздушной угрозе в Новороссийске. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Андрея Кравченко.

«В настоящий момент атаки на город не происходит», — уточнил Кравченко.

При этом чиновник призвал жителей города не подходите к окнам в домах и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, он рекомендовал укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке). Кравченко также призвал не использовать для укрытия автомобиль и не прятаться под стенами многоквартирных домов.