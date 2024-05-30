Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ с Украины не пустили в Грузию

Бывшего студента МГУ Сергея Гулько, которому предписали покинуть Российскую Федерацию после задержания за попытки сбора денег для Вооруженных сил Украины и публикацию в интернете информации националистического характера, не пустили в Грузию. Об этом сообщает РИА Новости.

После того, как Гулько обязали покинуть Россию, он был помещен в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели молодой человек купил билет в Грузию, но там ему отказали во въезде без объяснения причин, уточнив, что его сначала хотели депортировать обратно в РФ, но потом дали разрешение на приобретение другого билета.

Сейчас Гулько находится за границей, но где именно, неизвестно. Он рассказал, что намерен в новой стране продолжить обучение, получить диплом врача.

Студент МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, проживавший в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, публиковал соответствующие посты в соцсетях и пытался собирать деньги для Вооруженных сил республики.

Суд четыре раза назначал ему административный арест — за посты в социальных сетях, а также за отказ при проверке показать сотруднику полиции паспорт. После этого его отчислили из университета.

Ранее в Чите силовики ФСБ задержали студента за выступление против проведения СВО.