Площадь пожара на востоке Москвы выросла

МЧС РФ по г. Москве

Площадь пожара в производственно-складском здании на востоке Москвы выросла в два раза — до 4 тыс. кв. метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Согласно сообщению ведомства, вертолет Ка-32 за 15 раз сбросил 75 тонн воды. В готовности к вылету находится еще один вертолет Московского авиацентра.

До этого столичный департамент транспорта сообщал, что в обе стороны по Мартеновской улице приостановлено движение из-за возгорания в складском помещении.

Пожар в производственно-складском здании на Мартеновской улице начался рано утром в среду. Изначальная площадь возгорания составила 800 квадратных метров, но затем она увеличилась как минимум до 2 тыс. квадратных метров.

29 мая в жилом комплексе Loft River в Москве загорелась кровля четырехэтажного дома. Площадь пожара составляла 40 квадратов.

До этого крупный пожар произошел в деревне Березовка, расположенной в Артинском городском округе Свердловской области. В МЧС сообщили, что результате пожара сгорели 10 частных жилых домов.

22 мая в вагоне электрички на станции Поварово в Подмосковье было ликвидировано открытое горение.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.