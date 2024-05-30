На Урале и в Сибири ожидаются похолодание и заморозки

До конца недели на севере Урала, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ожидается заметное снижение температуры воздуха. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, в этих регионах температура будет на 8-12 градусов ниже нормы.

Кроме того, похолодает в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Хакасии и Алтайском крае. Там ожидается от плюс 2 до минус 4°С.

Схожее положение дел с заморозками до конца недели сохранится в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на юге Тюмени.

28 мая Вильфанд сообщил, что в Центральной России, напротив, прогнозируется аномальная жара с температурами до плюс 30°C.

Почти июльское тепло накроет и северные регионы страны. В Архангельской области до конца недели температура воздуха будет в пределах плюс 23-28°C, в Мурманской области — 20-26°C, в Карелии — 26-27°C, а в Якутии — 26-29°C.

Ранее синоптик спрогнозировал быстрое таяние снега в России.