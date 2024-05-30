Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале и в Сибири ожидаются похолодание и заморозки

Вильфанд: на Урале и в Сибири температура воздуха будет на 8-12 градусов ниже нормы

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

До конца недели на севере Урала, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ожидается заметное снижение температуры воздуха. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, в этих регионах температура будет на 8-12 градусов ниже нормы.

Кроме того, похолодает в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Хакасии и Алтайском крае. Там ожидается от плюс 2 до минус 4°С.

Схожее положение дел с заморозками до конца недели сохранится в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на юге Тюмени.

28 мая Вильфанд сообщил, что в Центральной России, напротив, прогнозируется аномальная жара с температурами до плюс 30°C.

Почти июльское тепло накроет и северные регионы страны. В Архангельской области до конца недели температура воздуха будет в пределах плюс 23-28°C, в Мурманской области — 20-26°C, в Карелии — 26-27°C, а в Якутии — 26-29°C.

Ранее синоптик спрогнозировал быстрое таяние снега в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами