Женщине грозит семь лет тюрьмы за негативный отзыв о томатной пасте в личном блоге

В Нигерии женщину будут судить за негативный отзыв о томатной пасте в личном блоге. Об этом сообщает Sahara Reporters.

Прошлой осенью 39-летняя Чиома Околи разместила в своем блоге на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), на который подписаны около 18 тыс. человек, отзыв на томатную пасту марки Erisco Foods Limited. Она осталась неудовлетворена продуктом и заметила, что в нем слишком много сахара. Вскоре женщину арестовали и обвинили в том, что публикация была сделана ею «с намерением настроить людей против Erisco Foods».

Вчера обвиняемая предстала перед судом. Ей вновь продлили срок содержания под стражей. Сообщается, что за время, проведенное за решеткой, Чиома перенесла выкидыш. Женщину обвиняют в киберсталкинге и заговоре против производителя пасты, отзыв на которую якобы негативно сказался на репутации всей компании. Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы, также представители компании требуют у нее возмещения финансовых потерь. Своей вины фигурантка дела не признает, она останется в исправительном центре в Суледже как минимум до 31 мая.

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