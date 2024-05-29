Самолет экстренно сел в Магадане из-за больного пассажира на борту

Летевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский самолет сел в Магадане из-за ухудшившегося у пассажира самочувствия. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация на борту самолета Boeing-777, вылетевшего из Шереметьево, произошла 28 мая. Известно, что ближе к концу полета стало плохо 57-летнему мужчине, который сидел на месте 48С. У пассажира участилось сердцебиение и появились симптомы эпилепсии.

Пилоты объявили сигнал срочности и изменили курс, в качестве запасного аэродрома выбрав Магадан. Они также запросили реанимацию по прибытию и успешно посадили воздушное судно. Примерно через час после приземления самолет вылетел в аэропорт назначения.

До этого турист, летевший в Мельбурн, пробежался по салону самолета раздетым и сорвал рейс.

Ранее российские бортпроводники спасли младенца, который перестал дышать во время полета.