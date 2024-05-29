Путин поручил утвердить графики газификации СНТ

Руководство регионов должно провести собрания в местных садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), чтобы принять решение об их бесплатной газификации. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В документе к 1 августа вместе с местным оператором газификации поручено утвердить конкретные планы-графики подключения участков.

Российский лидер предложил расширить программу социальной газификации в послании Федеральному собранию. По данным Минэнерго, программа может затронуть 1,5 млн дачных домов.

В середине мая стало известно, что Россия достигла одного из самых высоких уровней газификации в мире. В российском правительстве подчеркнули, что это не повод останавливаться, и работа будет продолжена. В частности, газификацией займутся в Мурманской, Иркутской, Амурской и Еврейской автономной областях, Красноярском и Забайкальском краях, а также Бурятии.

Ранее россиянам предложили подавать заявки на газификацию домов в СНТ.