Член «Дигории» отметил важность межведомственного взаимодействия для развития России

Межведомственное взаимодействие на всех уровнях с активным участием представителей гражданского общества должно послужить основой для достижения национальных целей развития, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Пашин.

По его словам, одним из ярких примеров такого взаимодействия является расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

»Правительству России в тесной связке с губернаторами регионов и всеми заинтересованными сторонами важно грамотно выстроить все этапы достижения обновленных целей развития, расставить ключевые приоритеты. Каждый будущий национальный проект заслуживает внимания: не должно быть более или менее значимых вопросов, успешно решаться и достигаться должно все», — сказал он.

Также Пашин акцентировал внимание на словах Путина во время его вступительного слова на заседании. Президент отметил, что «главная, содержательная работа по достижению национальных целей ведется на местах, в субъектах РФ, в городах и поселках. По мнению главы государства, определяющую роль играют усилия региональных и муниципальных команд, предпринимателей, общественных объединений.

«Мы видим, что президент дает понять, насколько важна и эффективна вовлеченность как можно большего количества сторон в планирование и реализацию будущих национальных проектов. Развитие социальной сферы традиционно находится в центре всех дискуссий», — сказал политолог.

Пашин напомнил, что еще в послании Федеральному собранию Путиным сделал акцент на важности демографической политики, приоритетности здоровья человека для государства и поддержке семей с детьми.

«Мы видим, что сейчас заканчивается реализация старого пула национальных проектов: их итоги демонстрируют нам, что большинство из запланированных показателей и результатов удалось успешно достичь. В самое ближайшее время они будут обновлены и конкретизированы с учетом современных вызовов», — подчеркнул эксперт.

Члени «Дигории» считает, что каждому предстоит внести свой вклад для достижения национальных целей.

«Успех будет завесить не только от слаженной работы бизнеса, государства и гражданского общества, но и от каждого гражданина нашей страны, при этом особую роль, вне всякого сомнения, будет играть молодежь», — заключил он.