На Украине поднимут тарифы на электроэнергию для населения

На Украине с 1 июня вырастут тарифы на электроэнергию для населения, при потреблении свыше 100 кВт рост тарифа составит 80%. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве страны.

На прошлой неделе издание «Обозреватель» отмечало, что коммунальные услуги на Украине за год подорожали на 12,9%, электроэнергия за тот же период выросла в цене почти на 70%.

«С 1 июня формула оплаты населением услуги за электроэнергию будет изменена и тариф при потреблении свыше 100 кВт вырастет на 80%», – пишет агентство, добавляя, что, кабмин планирует утвердить проект на заседании 30 мая.

При этом отмечается, что за потребление до 100 кВт тариф не вырастет, он как и прежде будет составлять 2,64 гривны за кВт·ч ($0,07), при потреблении выше этого показателя будет новый тариф – 4,8 гривны за кВт·ч ($0,11).

До этого сообщалось, что ситуация с электроснабжением на Украине за последнее время резко ухудшилась. По словам главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, в ближайшее время жителям страны придется экономить электричество.

Ранее глава Дагестана назвал причину кризиса в энергетическом комплексе региона.