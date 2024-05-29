Политолог назвал заслуженной поддержку выдвижения Паслера на губернаторских выборах

Главным итогом встречи президента России Владимира Путина с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером стала поддержка его выдвижения кандидатом на предстоящие выборы губернатора. Об этом по итогам встречи заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Я считаю, что это ожидаемый результат, потому что регион получил эффективное развитие», — сказал политолог.

Он уточнил, что прежде всего под руководством Паслера регион получил экономическое развитие и развитие социальной сферы.

«Понятно, что сейчас, когда мы говорим про Оренбургскую область, то наводнение и пристальное внимание к работе власти в этих условиях стали в регионе основной темой. Власть действует и справляется эффективно», — отметил Потуремский.

По его словам, руководству региона удалось справиться с острой ситуацией, а также найти подход к решению проблемы.

«Поэтому поддержка выдвижения Паслера как кандидата на губернаторских выборах мне кажется заслуженной и ожидаемой», — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин пожелал успехов главе Оренбургской области Денису Паслеру, который собирается баллотироваться на новый губернаторский срок.

На встрече с президентом Паслер отметил, что скоро его полномочия как руководителя региона заканчиваются, однако он готов принять участие в выборах и продолжить работу на посту главы региона.