Названа сумма, которую выделил кабмин РФ на компенсацию эвакуации из Палестины

Кабмин РФ выделил МЧС 250 млн рублей на компенсацию расходов по эвакуации граждан из Палестины. Об этом сообщает ТАСС.

Также часть этих средств будет потрачена на доставку гуманитарной помощи в Ливию и сектор Газа. Бюджетные ассигнования выделяются из резервного фонда правительства РФ.

Накануне посольство РФ выразило надежду на скорейшее освобождение российского заложника в Газе. В российской дипломатической миссии в Тель-Авиве отметили, что поддерживают постоянную связь с семьями всех находящихся в заложниках российских граждан, в том числе с мамой, бабушкой и невестой Александра Труфанова.

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку работе МЧС по эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта.

До этого «Врачи без границ» сообщили об ударе Израиля по убежищу сотрудников.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.