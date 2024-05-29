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Названа сумма, которую выделил кабмин РФ на компенсацию эвакуации из Палестины

Кабмин выделил 250 млн рублей на компенсацию расходов по эвакуации из Палестины

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Reuters

Кабмин РФ выделил МЧС 250 млн рублей на компенсацию расходов по эвакуации граждан из Палестины. Об этом сообщает ТАСС.

Также часть этих средств будет потрачена на доставку гуманитарной помощи в Ливию и сектор Газа. Бюджетные ассигнования выделяются из резервного фонда правительства РФ.

Накануне посольство РФ выразило надежду на скорейшее освобождение российского заложника в Газе. В российской дипломатической миссии в Тель-Авиве отметили, что поддерживают постоянную связь с семьями всех находящихся в заложниках российских граждан, в том числе с мамой, бабушкой и невестой Александра Труфанова.

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку работе МЧС по эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта.

До этого «Врачи без границ» сообщили об ударе Израиля по убежищу сотрудников.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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