Голикова анонсировала федеральный проект по культуре для семьи

Федеральный проект по культуре для семьи и по семейным ценностям создадут в рамках нового нацпроекта. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«В рамках нового национального проекта «Семья» будет выделен федеральный проект по культуре для семьи и по семейным ценностям», — отметила она.

Голикова обратила внимание, что подобного в России «раньше не было». Вице-премьер выразила надежду, что идею удастся успешно реализовать. Она обратила внимание, что наши коллеги из Минкультуры уже активно включились в этот процесс.

Накануне в Кремле анонсировали встречу Путина с многодетными семьями. На связь с президентом выйдут семьи, награжденные орденом «Родительская слава» и матери-героини.

До этого российский лидер поручил правительству в 2024 году уделить особое внимание повышению реальных доходов населения.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.