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Останина о досмотре школьников перед ЕГЭ в Воронеже: «Сорвали детям экзамены»

Депутат Останина: после досмотра детей перед ЕГЭ в Воронеже последуют меры

Досмотр выпускников перед сдачей ЕГЭ в воронежской школе – это страшная и циничная ситуация, заявила депутат Госдумы Нина Останина. В беседе с 360.ru она пообещала, что этот инцидент не оставят без внимания и примут меры, чтобы подобное не повторилось в других регионах.

По словам Останиной, спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею обратиться в органы из-за скандала. Он дал распоряжение вызвать главу Рособрнадзора и министра просвещения, чтобы предотвратить подобные случаи в других школах. Инцидент также вынесут на обсуждение совещания, отметила парламентарий.

«Сорвали детям сдачу экзаменов, — констатировала Останина. — Эти девочки, у которых стресс перед экзаменом, срывы. Как они дальше сдавать их будут?»

Напомним, в школе Воронежа №62 выпускницам, пришедшим на ЕГЭ, пришлось снимать нижнее белье для прохода через металлоискатель. Девушки отрывали с белья металлические детали, поднимали футболки, а некоторые снимали лифчики, подробнее об инциденте и реакции на него – в материале «Газеты.Ru».

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