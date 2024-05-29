В Кремле анонсировали встречу Путина с многодетными семьями

Президент России Владимир Путин 30 мая проведет встречу с многодетными семьями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями из разных регионов страны», — уточнили в сообщении.

На связь с президентом выйдут семьи, награжденные орденом «Родительская слава» и матери-героини.

22 мая Путин назвал благополучие людей важным критерием оценки всей работы властей РФ. Он отметил, что у всех экономических, технологических и социальных планов существует «важнейшее измерение и важнейший критерий всей работы».

До этого российский лидер поручил правительству в 2024 году уделить особое внимание повышению реальных доходов населения. Также в поручении он затронул вопрос укрепления финансового, экономического и технологического суверенитета страны.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.