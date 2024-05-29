В Ленобласти подросток ограбил магазин и напал с ножом на кассира

В Никольском Ленинградской области школьник, вооруженный ножом, ограбил магазин и ранил кассира. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ночь на 28 мая, около четырех часов утра в круглосуточный магазин на Советском проспекте вошел молодой человек, он ударил 33-летнего кассира ножом и потребовал отдать деньги из кассы. Получив семь тысяч рублей, подросток скрылся.

По подозрению в совершении преступления задержан 14-летний школьник из города Отрадное, несовершеннолетний помещен в изолятор, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Затулинском микрорайоне Новосибирска подросток дважды за день попытался ограбить один и тот же магазин. Сотрудники охраны задержали 12-летнего мальчика, который попытался вынести из продуктового магазина несколько банок энергетика. Подростка доставили в отдел полиции, установили личность и отпустили. Спустя четыре часа мальчика снова поймали на краже из этой же торговой точки. Воришка стащил упаковку свежей клубники, администрации магазина пришлось снова вызывать на помощь сотрудников охраны, мальчика задержали во второй раз и отпустили после того, как из отдела полиции его забрала мать.

Ранее подросток украл у родителей дорогие часы и драгоценности из-за угроз мошенников.