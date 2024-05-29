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Глава «Защитников Отечества» рассказала участникам программы «Время героев» о работе фонда

Анна Цивилева: за год фонд «Защитники Отечества» получил более миллиона обращений

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«Время героев»

России нужны новые кадры, и новые управленцы, которые понимают ценности страны, а также важность защиты ее интересов. Об этом во время выступления перед участниками первого модуля президентской программы «Время героев» заявила председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, сообщается в Telegram-канале программы.

Она считает, что именно защитники Отечества будут занимать ключевые посты, став опорой государства. По ее мнению, они будут воспитывать новое поколение и творить историю страны.

Также Цивилева уточнила, что фонд «Защитники Отечества» занимается не только решением вопросов социализации участников боевых действий. По ее словам, госфонд также оказывает им всевозможную помощь, например, в получении медицинского обслуживания, физической и психологической реабилитации. Кроме того, фонд занимается обучением, переобучением и трудоустройством ветеранов.

Как уточнила глава фонда, за год работы было получено более миллиона обращений за помощью, из которых более 950 тыс. уже удалось решить. Она рассказала, что чаще всего в фонд обращаются с вопросами о доступных мерах социальной поддержки, о денежных выплатах, связанных с участием в СВО, о получении удостоверения ветерана боевых действий, юридической помощи

«Мы постарались выстроить работу по принципу одного окна: ветерану СВО или члену семьи погибшего достаточно прийти к нам, а дальше уже с ними в индивидуальном порядке будут работать социальные координаторы, юристы, психологи, сотрудники службы занятости и другие специалисты, в зависимости от запроса», — сказала Цивилева.

Также глава фонда отметила, что в продолжается поиск лучших региональных практик и изучение опыта других стран в организации поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей. Эти действия направлены на увеличение уровня поддержки участников СВО. По ее словам, идет масштабная межведомственная работа.

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