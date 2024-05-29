Путин счел сбережение народа главным приоритетом развития страны

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, назвал сбережение народа главным приоритетом развития страны, передает РИА Новости.

Путин отнес к фундаментальным задачам властей повышение благополучия российских семей. Он упомянул новые возможности для того, чтобы каждый гражданин страны мог «максимально раскрыть свои способности и таланты», чтобы «добиться успехов».

Среди других приоритетов глава государства назвал «повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей, прежде всего на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новаторских цифровых решений».

Российский лидер также обратил внимание, что основная работа по достижению национальных целей ведется на местах, в регионах. Глава государства отметил определяющую роль региональных и муниципальных команд, предпринимателей, общественных объединений.

Ранее Путин поручил улучшить дороги Крыма для развития туризма.