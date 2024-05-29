В Бурятии ребенок затолкал бусину в глаз

Врачи детской республиканской клинической больницы Бурятии спасли зрение ребенку, который засунул себе в глаз бусину. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В больницу была доставлена трехлетняя девочка, по словам родителей маленькой пациентки, дочь играла в комнате со связкой бус. В какой-то момент ребенок разорвал нитку и начал играть рассыпавшимися бусинками, одну из них девочка затолкала себе в глаз.

На плач ребенка прибежала мать и немедленно вызвала скорую помощь.

«Мы приехали в приемное отделение ДРКБ. Врач-офтальмолог не могла поверить и сказала, что это ее первый случай за столь богатый жизненный опыт. Можно было ожидать, что дочка затолкает бусину в нос или в ухо, но как можно было поместить бусину в конъюнктивальный мешок, придется только догадываться», — рассказала мать девочки.

Инородное тело удалось успешно удалить, зрение не пострадало. Девочка некоторое время находилась под наблюдением медиков и была выписана на амбулаторное лечение.

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