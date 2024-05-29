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Тюменец не выплатил налогов на 59 млн рублей и получил штраф в 250 тысяч рублей

В Тюмени экс-директора фирмы оштрафовали за утаивание 59 млн рублей от налоговой

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Depositphotos

В Тюмени экс-директора строительной фирмы оштрафовали на 250 тысяч рублей за утаивание от налоговой 59 млн рублей. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщает Ura.ru.

По информации агентства, в 2022 году мужчина организовал внесение недостоверных данных об отношениях с контрагентами в бухгалтерскую и налоговую отчетность. Таким образом он уклонился от выплаты налогов государству на общую сумму в 59 млн рублей.

Экс-директора компании признали виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

До этого бизнес-коуч Дмитрий «Трансформатор» Портнягин оказался среди крупных блогеров, пойманных на неуплате налогов. Он задолжал государству почти 190 млн руб. Кроме того, его обвиняют в отмывании денег. Мужчину задержали сразу же, как он вернулся из гуманитарной поездки в зону СВО.

Ранее в Турции предложили премии за доносы на неплательщиков налогов.

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