Силуанов назвал причиной налоговых изменений запрос общества

Градация налога на доходы физических лиц (НДФЛ) была предложена именно в таком виде, потому что запрос общества был на справедливость. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в комментарии, его комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Запрос общества был на справедливость. Об этом мы слышали и в парламенте, об этом велась дискуссия на страницах газет и журналов», – пояснил министр.

По его словам, авторы налоговых изменений учли ставки налогообложения в других странах, а также обратили внимание на предложения представителей российских фракций, после чего подготовили «оптимальную, справедливую шкалу налогообложения».

«Богатые граждане заплатят побольше чуть-чуть, деньги пойдут на социальные программы», – пояснил Силуанов, добавив, что налоговые изменения позволят оказать более серьезную помощь малоимущим семьям и семьям с двумя и более детьми.

В России предлагается ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль компаний увеличится с 20% до 25%. Подробнее о том, кого коснутся изменения, и куда планируется направить полученные средства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист заявил, что новая система налогообложения закроет «лазейку» российскому бизнесу.