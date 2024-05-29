Максиму Галкину отказали в снятии статуса иноагента

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) на отказ исключить его из реестра иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — огласил решение судья.

Представитель артиста Екатерина Зубань заявила, что решение Министерства юстиции РФ затрагивает права и свободы ее клиента. По ее словам, Галкин никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес государственных органов «не является политической деятельностью».

Галкин подал жалобу 25 апреля. В прошлом году Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск шоумена с требованием снятия статуса иноагента, затем Московский городской суд признал законным это решение.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в список иноагентов, так как ведомство посчитало, что Украина спонсирует его политическую деятельность. Шоумен неоднократно публиковал в соцсетях свое негативное отношение к СВО и высказывал это на концертах. В этом же году Галкин вместе с супругой — певицей Аллой Пугачевой и детьми переехали в Израиль.

Ранее Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал отказ в снятии статуса иноагента.