Годовалая девочка выпала из окна 11-го этажа, пока мать на минуту отвлеклась

В Белоруссии под окнами многоэтажного дома нашли годовалую девочку. Об этом сообщает Следственный комитет страны.

Инцидент произошел в Минске. По предварительным данным, ребенок забрался на диван, после чего смог перейти на подоконник. Однако когда младший член семьи облокотился на москитную сетку, то выпал из окна вместе с предметом.

«Стоит отметить, что мама находилась в комнате вместе с девочкой и отвлеклась буквально на минуту», – поделились в ведомстве.

Девочка пролетела 11 этажей и получила многочисленные травмы. Приехавшие на место медики спасти пострадавшую не смогли.

В ситуации разбираются правоохранители. На данный момент они проводят проверку.

В Следственном комитете напомнили о том, что москитные сетки не помогут предотвратить падение ребенка. В ведомстве порекомендовали установить для этих целей блокирующие устройства.

Представители СК также обратили внимание на то, что маленьких детей не стоит оставлять одних даже на небольшой промежуток времени.

Ранее мальчик из Казахстана приехал в Петербург на лечение, но выпал из окна.