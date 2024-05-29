Россиянин украл у знакомого десятки миллионов рублей

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Кабардино-Балкарской Республики, который обманом выманил у знакомого миллионы рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии полицейских, 33-летний россиянин на протяжении года под разными предлогами просил у своего состоятельного знакомого крупные суммы на разные цели. Так, первый раз мужчина занял на лечение отца, после — на развитие малого бизнеса. Злоумышленник продолжал обращаться к приятелю, пользуясь его доверием, за займами на разные нужды предпринимательства. Он обещал вернуть деньги, но, по информации правоохранителей, не собирался этого делать.

В общей сложности должник занял более 49 млн рублей. Потерпевший обратился в полицию. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее мошенники обманули экс-замгубернатора ХМАО от имени главы региона.