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Китаянка заставила отца стоять на коленях, потому что он не купил ей iPhone

Asia One: китаянка поставила отца на колени из-за некупленного iPhone и разозлила людей

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Weibo

В Китае дочь заставила отца стоять на коленях, потому что он не купил ей iPhone, пишет Asia One.

Как пишут СМИ, расстроенная тем, что отец не купил ей iPhone, дочь устроила скандал прямо на улице на глазах у прохожих. Девушка выдвинула требование: если мужчина хочет, чтобы она его простила, то он должен встать на колени и извиниться.

«Другие родители могут купить своим детям iPhone. Почему у вас нет денег?» — кричала дочь.

Свидетелем инцидента стал мужчина по фамилии Чжан, который заснял происходящее на видео и опубликовал в соцсетях.

«Мне хотелось подойти и дать ей пощечину», — добавил он.

После того как кадры быстро разошлись по местным соцсетям, люди осудили девушку за ее поведение и не оценили позицию отца, который пошел у нее на поводу.

Ранее подросток из Китая потратил все сбережения своей семьи на онлайн-игры.

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