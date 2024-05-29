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Петербуржец из ревности зарезал беременную не от него возлюбленную

В Петербурге мужчина убил беременную подругу и получил 12 лет

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Shutterstock

Первый западный окружной военный суд вынес приговор петербуржцу, которого обвиняли в убийстве возлюбленной. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

По версии правоохранителей, инцидент произошел в одном из отелей города. Вместе с женщиной они проводили время, выпивая спиртные напитки. В какой-то момент партнерша заявила, что беременна не от него и больше не хочет продолжать их роман.

Мужчина приревновал возлюбленную, схватил нож и нанес несколько ударов по голове, шее и другим важным частям тела. Всего он ударил пострадавшую не менее 15 раз. Женщина умерла на месте.

После этого мужчину нашли под окнами гостиницы с многочисленными травмами. Во время судебного разбирательства он заявил, что ударился головой, поэтому деталей убийства не помнил. Тем не менее, вину признал полностью.

Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Подмосковье мужчину задержали за изнасилование знакомого ложкой для обуви.

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